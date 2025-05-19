U16 Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

U16 Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
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Eskişehir'de düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Yarışmada başarılı olanlar ödüllerini aldı.

U16 Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 17-18 Mayıs tarihlerinde dereceye giren yarışmacılar belli oldu.

Eskişehir'de U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası 17-18 Mayıs tarihlerinde Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Tamamlanan U16 Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerine kavuştu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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