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U15 Milli Takımı'nın Erzurum'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, U15 Milli Takımı'nın 23-30 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosunu duyurdu. Kamp için davet edilen oyuncular, Erzurum'da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, U15 Milli Takımı'nın 23-30 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Erzurum Sway Hotel'de toplanacak. U15 Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Eren Topaloğlu (Altınordu), Toprak Adatepe (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Ekrem Çaçan (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Baynazoğlu (Net Global Sivasspor), Defans: Batın Efe Ürey (Altınordu), Ali Aytekin Duru (Altınordu), Yusuf Sivaslıoğlu (Altınordu), Aras Çelik (Bellona Kayserispor), Burak Cemil Özdoğan (Corendon Alanyaspor), Haktan Yılmaz (Fatih Karagümrük A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Yağız Kaan Bilgili (Galatasaray A.Ş.), Arda Çeri (Galatasaray A.Ş.), Furkan Yaşar Atamer (Gençlerbirliği), Kuzey Ersoy (Samsunspor A.Ş.), Orta Saha: Serdar Rüzgar Kahraman (Altınordu), Kağan Hazar (Altınordu), Cengiz Saidoglu (Antalyaspor A.Ş.), Sefer Tuna Çakar (Central Hospital Ümraniyespor), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Erciyas (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Yigithan Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Rojhat Çoşkun (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Abdulsamet Yıldırım (İkas Eyüpspor), Poyraz Efe Koca (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Forvet: Doruk Kadiroğlu (Altınordu), Emir Alim Yılmaz (Central Hospital Ümraniyespor), Muhammed Fatih Önkol (Central Hospital Ümraniyespor), Serhan İnal (Fatih Karagümrük A.Ş.), Arda Karaömer (İnegölspor), Öztürk Mustafa Nohut (Trabzonspor A.Ş.), Teknik Direktör: Erdal Güneş - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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