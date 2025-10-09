U15 Güreş Milli Takımları Balkan Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

U15 Güreş Milli Takımları, Balkan Şampiyonası'nda 12 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milliler, U15 Grekoromen ve U15 Serbest stilde Balkan şampiyonu, U15 Kadınlar kategorisinde ise Balkan ikincisi oldu.

Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda U15 Güreş Milli Takımları toplamda 12 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Milliler, U15 Grekoromen stilde 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye takım sıralamasında birinci sıraya yerleşerek Balkan şampiyonu olurken, Romanya ikinci, Bulgaristan ise üçüncü sırada yer aldı.

Ay-yıldızlılar, U15 Serbest stilde de 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya ile takım sıralamasında yine zirvede yer bularak Balkan şampiyonluğu elde etti. Bu kategoride Bulgaristan ikinci, Romanya üçüncülüğü aldı.

U15 Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda ise milliler 3 altın, 6 bronz madalya ile takım sıralamasında ikinci oldu. Romanya'nın birincilik elde ettiği alanda Bulgaristan da üçüncü basamağa oturdu.

U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ve stilleri şu şekilde:

U15 Kadınlar Güreş Milli Takımı

Altın madalya

33 kilo - Hiranur Uygun - Altın

54 kilo - Safiye Mustafa - Altın

66 kilo - Belinay Abay - Altın

Bronz madalya

46 kilo - Zehra Kahrıman

50 kilo - Fatma Berru Gök

54 kilo - Berra Sena Dadalı

58 kilo - Ecrin Ülkü Asanakut

62 kilo - Asel Karakuş

62 kilo - Beray Yılmaz

U15 Grekoromen Stil Milli Takımı

Altın madalya

38 kilo - Muhammed Mehdi Babat

41 kilo - Miri Güven

44 kilo - Mehmet Esad Dedeoğlu

52 kilo - Muhammet Ali Özen

75 kilo - Orhan Eymen Taşçı

Gümüş madalya

44 kilo - Furkan Güzel

85 kilo - Eymen Kopuz

Bronz madalya

48 kilo - Muhammet Ali Yamanoğlu

52 kilo - Derviş Mehmet Bozkurt

62 kilo - Mehmet Asan

68 kilo - Hamza Özden

85 kilo - Kerem Uzun

U15 Serbest Stil Milli Takımı

Altın madalya

38 kilo - Batın Naniş

44 kilo - Buğra Eldemir

52 kilo - Hasan Çavdar

75 kilo - Mustafa Berk Alkan

Gümüş madalya

38 kilo - Utku Çağatay Söğütlü

41 kilo - Hamza Aykal

48 kilo - Ahmet Ensar Akbaş

62 kilo - İsmet Emir

68 kilo - Rüstem Öztürk

85 kilo - Oğuzhan Caner

Bronz madalya

75 kilo - Hamza Çiçek

44 kilo - Muhammet Enes Sarı

57 kilo - Deniz Ayhan bronz

68 kilo - İsmet Anıl Yaz

85 kilo - İsmail Hakkı Altunoğlu - İSTANBUL