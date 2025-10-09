U15 Güreş Milli Takımları Balkan Şampiyonası'nda Tarih Yazdı
U15 Güreş Milli Takımları, Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 12 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milliler, Grekoromen ve Serbest stil kategorilerinde Balkan şampiyonu olurken, U15 Kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda U15 Güreş Milli Takımları toplamda 12 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Milliler, U15 Grekoromen stilde 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye takım sıralamasında birinci sıraya yerleşerek Balkan şampiyonu olurken, Romanya ikinci, Bulgaristan ise üçüncü sırada yer aldı.
Ay-yıldızlılar, U15 Serbest stilde de 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya ile takım sıralamasında yine zirvede yer bularak Balkan şampiyonluğu elde etti. Bu kategoride Bulgaristan ikinci, Romanya üçüncülüğü aldı.
U15 Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda ise milliler 3 altın, 6 bronz madalya ile takım sıralamasında ikinci oldu. Romanya'nın birincilik elde ettiği alanda Bulgaristan da üçüncü basamağa oturdu.
U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ve stilleri şu şekilde:
U15 Kadınlar Güreş Milli Takımı
Altın madalya
33 kilo - Hiranur Uygun - Altın
54 kilo - Safiye Mustafa - Altın
66 kilo - Belinay Abay - Altın
Bronz madalya
46 kilo - Zehra Kahrıman
50 kilo - Fatma Berru Gök
54 kilo - Berra Sena Dadalı
58 kilo - Ecrin Ülkü Asanakut
62 kilo - Asel Karakuş
62 kilo - Beray Yılmaz
U15 Grekoromen Stil Milli Takımı
Altın madalya
38 kilo - Muhammed Mehdi Babat
41 kilo - Miri Güven
44 kilo - Mehmet Esad Dedeoğlu
52 kilo - Muhammet Ali Özen
75 kilo - Orhan Eymen Taşçı
Gümüş madalya
44 kilo - Furkan Güzel
85 kilo - Eymen Kopuz
Bronz madalya
48 kilo - Muhammet Ali Yamanoğlu
52 kilo - Derviş Mehmet Bozkurt
62 kilo - Mehmet Asan
68 kilo - Hamza Özden
85 kilo - Kerem Uzun
U15 Serbest Stil Milli Takımı
Altın madalya
38 kilo - Batın Naniş
44 kilo - Buğra Eldemir
52 kilo - Hasan Çavdar
75 kilo - Mustafa Berk Alkan
Gümüş madalya
38 kilo - Utku Çağatay Söğütlü
41 kilo - Hamza Aykal
48 kilo - Ahmet Ensar Akbaş
62 kilo - İsmet Emir
68 kilo - Rüstem Öztürk
85 kilo - Oğuzhan Caner
Bronz madalya
75 kilo - Hamza Çiçek
44 kilo - Muhammet Enes Sarı
57 kilo - Deniz Ayhan bronz
68 kilo - İsmet Anıl Yaz
85 kilo - İsmail Hakkı Altunoğlu - İSTANBUL