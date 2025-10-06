U15 Güreş Milli Takımları Balkan Şampiyonası için Romanya'ya Gidecek

U15 Güreş Milli Takımları, 7-12 Ekim tarihlerine Romanya'nın Cluj Napoca şehrinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Türk güreşinin genç yıldızları, 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkıyor. 12 ülkenin katılım göstereceği organizasyonda mücadele edecek millilerde U15 Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Milli Takımı madalya için ter dökecek.

Balkon Şampiyonası'nda yarışacak U15 Güreş Milli Takımı sporcular şu şekilde:

U15 Serbest Stil Kadrosu

38 kilo - Utku Çağatay Söğütlü, Batın Naniş

41 kilo - Hamza Aykal, Mevlüt Nurigül

44 kilo - Muhammet Enes Sarı, Buğra Eldemir

48 kilo - Selçuk Arslan, Ahmet Ensar Akbaş

52 kilo - Aydın Çelik, Hasan Çavdar

57 kilo - Yusuf Ziya Ataçocuğu, Deniz Ayhan

62 kilo - Taha Öztürk, İsmet Emir, Metin Şahin

68 kilo - Rüstem Öztürk, İsmet Anıl Yaz

75 kilo - Hamza Çiçek, Mustafa Berk Alkan

85 kilo - İsmail Hakkı Altınoğlu, Oğuzhan Caner

U15 Grekoromen Stil Kadrosu

38 kilo - Muhammed Mehdi Babat, Fırat Eren

41 kilo - Miri Güven, Hakim Beytullah Kalay

44 kilo - Mehmet Esad Dedeoğlu, Furkan Güzel

48 kilo - Yusuf Kutlu, Muhammet Ali Yamanoğlu

52 kilo - Derviş Mehmet Bozkurt, Muhammet Ali Özen

57 kilo - Eren Cin, Egemen Sabit Okuyan

62 kilo - Mehmet Asan, Yahya Enes Yıldız

68 kilo - Hamza Özden, Muhammed Abdulkadir Çelik

75 kilo - Orhan Eymen Taşçı, Murat Çelik, Ömer Hamza Yerlikaya

85 kilo - Kerem Uzun, Eymen Kopuz

U15 Kadınlar Stil Kadrosu

33 kilo - Hiranur Uygun

36 kilo - Alara Karadeniz

42 kilo - Aybüke Yalçın

46 kilo - Zehra Kahriman, Ayşe Eygi

50 kilo - Fatma Berru Gök, Fatma Bozkurt

54 kilo - Safiye Mustafa, Berra Sena Dadalı

58 kilo - Ecrin Ülkü Asanakurt, Yağmur Dal

62 kilo - Aysel Karakuş, Beray Yılmaz

66 kilo - Belinay Abay, Ecem Özden - İSTANBUL