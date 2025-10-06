U15 Güreş Milli Takımları Balkan Şampiyonası için Romanya'ya Gidecek
Türk güreşinin genç yıldızları, 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkıyor. 12 ülkenin katılım göstereceği organizasyonda mücadele edecek millilerde U15 Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Milli Takımı madalya için ter dökecek.
Balkon Şampiyonası'nda yarışacak U15 Güreş Milli Takımı sporcular şu şekilde:
U15 Serbest Stil Kadrosu
38 kilo - Utku Çağatay Söğütlü, Batın Naniş
41 kilo - Hamza Aykal, Mevlüt Nurigül
44 kilo - Muhammet Enes Sarı, Buğra Eldemir
48 kilo - Selçuk Arslan, Ahmet Ensar Akbaş
52 kilo - Aydın Çelik, Hasan Çavdar
57 kilo - Yusuf Ziya Ataçocuğu, Deniz Ayhan
62 kilo - Taha Öztürk, İsmet Emir, Metin Şahin
68 kilo - Rüstem Öztürk, İsmet Anıl Yaz
75 kilo - Hamza Çiçek, Mustafa Berk Alkan
85 kilo - İsmail Hakkı Altınoğlu, Oğuzhan Caner
U15 Grekoromen Stil Kadrosu
38 kilo - Muhammed Mehdi Babat, Fırat Eren
41 kilo - Miri Güven, Hakim Beytullah Kalay
44 kilo - Mehmet Esad Dedeoğlu, Furkan Güzel
48 kilo - Yusuf Kutlu, Muhammet Ali Yamanoğlu
52 kilo - Derviş Mehmet Bozkurt, Muhammet Ali Özen
57 kilo - Eren Cin, Egemen Sabit Okuyan
62 kilo - Mehmet Asan, Yahya Enes Yıldız
68 kilo - Hamza Özden, Muhammed Abdulkadir Çelik
75 kilo - Orhan Eymen Taşçı, Murat Çelik, Ömer Hamza Yerlikaya
85 kilo - Kerem Uzun, Eymen Kopuz
U15 Kadınlar Stil Kadrosu
33 kilo - Hiranur Uygun
36 kilo - Alara Karadeniz
42 kilo - Aybüke Yalçın
46 kilo - Zehra Kahriman, Ayşe Eygi
50 kilo - Fatma Berru Gök, Fatma Bozkurt
54 kilo - Safiye Mustafa, Berra Sena Dadalı
58 kilo - Ecrin Ülkü Asanakurt, Yağmur Dal
62 kilo - Aysel Karakuş, Beray Yılmaz
66 kilo - Belinay Abay, Ecem Özden - İSTANBUL