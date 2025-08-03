U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'ye 6 Madalya

İspanya'da 23-30 Temmuz'da düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Mustafa Hamza Ciğer ve Yiğithan Eroğlu, 5'i altın 1'i gümüş olmak üzere 6 madalyayı Türkiye'ye getirmenin sevincini yaşıyor.

Selçuklu Belediyespor Halter Takımı'nda ter döken 15 yaşındaki milli sporcu Ciğer, 60 kilo kategorisinde koparmada 98, silkmede 131, toplamda ise 229 kilo kaldırarak, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Aynı takımda ay-yıldızlı formayı terleten Yiğithan Eroğlu ise 79 kilo kategorisinde koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda da 277 kilo kaldırarak, 3 altın madalya ile şampiyon oldu.

Antrenman için kilometrelerce yol katediyor

Başarıda fedakarlığın önemine değinen Ciğer, AA muhabirine, bu yıl Türkiye şampiyonu olup, milli formayı terletmeye başladığını söyledi.

Antrenmanlara, Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nden geldiğini ifade eden Ciğer, "Haftanın 6 günü antrenmanım var. Antrenmanlara gelebilmek için 3 vasıta değiştirerek günlük 100 kilometre yol gidiyorum. Zor oluyor ancak hiç pes etmedim. Hedeflerim ve hayallerim vardı, gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi.

Uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atmak istediğini anlatan Ciğer, şunları kaydetti:

"Zorlu süreçte ailem bana hep destek oldu ve bu sporu bırakmayı bir an olsun düşünmedim. Birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum. Bu kadar uğraşın karşılığında da hedeflerime ulaştım. En önemli hedefim olimpiyatlarda da yer almak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

Yiğithan Eroğlu: "Çok zorlu bir süreçti"

Henüz 9 yaşındayken halterci babası, amcası ve kuzeninin yönlendirmesiyle bu spora başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Yiğithan Eroğlu da hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktardı.

Ailesinin desteği ve antrenörü sayesinde bu başarıları elde ettiğini dile getiren Eroğlu, "Çok zorlu bir süreçti ve rakiplerimiz oldukça güçlüydü. Çalışarak buralara geldim. Müsabakalar çok çekişmeli geçti. Uluslararası başarılar kazanmak istiyorum, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında kendimi göstermek istiyorum. Gelecek sene Arjantin'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.