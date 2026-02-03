U14 Bilecik Gençler Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecikspor Kulübü oldu

U14 Gençler Ligi'nde 2025-2026 futbol sezonu geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü şampiyon oldu.

U14 Gençler Ligi'nde ligin son haftası olan 18. haftasında 46 puanla lider 1299 Bilecik Spor Kulübü ile 43 puanla ikinci sıradaki Vitraspor karşı karşıya geldi. Bozüyük Sentetik Sahasında oynanan maçı 1299 Bilecik Spor Kulübü 4-0 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti. Gruptaki diğer müsabakalarda Bilecik Futbol Akademi Spor kendi evinde Bozüyükspor'u 6-2, Vezirhanspor Güneşspor deplasmanında 2-1, Osmanelispor, Söğütspor deplasmanında 4-2 kazandı. Haftanın son maçında 4 Eylülspor, 1963 Başakspor deplasmanında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan ligin şampiyonu 1299 Bilecik Spor Kulübü bu hafta erteleme maçı olan Bilecik Futbol Akademi Spor ile karşı karşıya gelecek. 1299 Bilecik Spor Kulübü'nün bu müsabaka öncesi şampiyonluk kupasını kaldıracak. - BİLECİK