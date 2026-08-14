Milli Erkek Voleybol'dan Avrupa Şampiyonası öncesi gurur mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın artan başarısından memnun olduğunu söyledi.

Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac ve kaptan Murat Yenipazar, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen "Milli Takımlar Gala Gecesi"nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milletler Ligi'nde dünya sıralamasında Türkiye'nin bir numara olduğunun altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, "Kadınların uluslararası alanda neler yaptığını hep birlikte görüyoruz. Şu anda Milletler Ligi'nin puan ortalamasında dünya sıralamasında bir numarayız. Bu da bizim için çok güzel ve gurur verici bir olay. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Umut ediyorum ki bu Avrupa Şampiyonası'nda performansımızı artırarak daha büyük başarılarda yer alacağız. Bunu da başaracak güçte olan bir ülkeyiz ve takımız." şeklinde konuştu.

Başantrenör Slobodan Kovac, hedeflerinin fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hedeflerimizden biri de kadın milli takımımıza yaklaşmak. Bu zor bir iş olacak. Çünkü kadın takımımız şu anda dünyanın en iyisi, bir numarası. Ama biz de çok çalışıyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Grubumuzda hiçbir şeyden korkumuz yok. Oraya gideceğiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Federasyonumuz bu konuda bize çok destek oluyor. Açız ve hırslıyız."

Kaptan Murat Yenipazar ise A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın vizyonunun giderek arttığını belirterek, "Hedefler koyuyoruz ve o hedefleri teker teker geçiyoruz, sonrasında daha büyük hedefler koyuyoruz. Artık vizyonu daha ileriye koyabildiğimiz bir erkek voleybol milli takımımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Bütün taraftarların desteğini de gerçekten iliklerimize kadar hissediyoruz. Bizim için itici bir güç oluyor. Kadınıyla erkeğiyle olimpiyata giden bir branş olmak istiyoruz. O yüzden oynayacağımız her set, oynayacağımız her sayı, her maç bizi oraya bir adım daha fazla yaklaştırıyor. Bu takım Avrupa Altın Ligi oynarken şu anda Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalıyor. Doğru yoldayız. Yolu yarıladık diyebilirim ama daha yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA