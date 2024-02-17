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Tuzlaspor, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Tunahan Çiçek'in pas vererek kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Avramovski'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada Novikovas'ın ceza sahası içine ortasında Boluspor savunmasından seken top Tidiany'nin önünde kaldı. Onur Ulaş'ın müdahalesiyle Tidiany'nin yerde kalması sonucunda hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıda topun başına geçen Mamba'nın sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-1

49. dakikada Tunahan Çiçek'in savunma arkasına derin pasında hareketlenen Anıl Koç'un ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada Berk Yıldız'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Onur Ulaş yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Emre Doğu

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Sadık Baş dk. 82), Gökhan Akkan, Gameli, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Tidiany, Stankovski (Muhammed Akarslan dk. 67), Novikovas, Mehmet Coşkun, Mamba (Ahmethan Köse dk. 78)

Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Demiryürek, Selim Ay, Aksel Aktaş, Samet Asatekin, Bekir Alper Taşdemir

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Boluspor: Çağlar Akbaba, Anıl Koç (Hakan Bilgiç dk. 67), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Berk Yıldız dk. 85), Jefferson (Hüsamettin Yener dk. 84), Kubilay Sönmez (İshak Karaoğul dk. 81), Avramovski, Tunahan Çiçek (İskandarli dk. 81), Gigic

Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Diarrassouba, Harun Yerlikaya

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Mamba (dk. 31 pen.) (Tuzlaspor), Avramovski (dk. 10), Onur Ulaş (dk. 89) (Boluspor)

Sarı kartlar: Stankovski (Tuzlaspor), İskandarli (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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