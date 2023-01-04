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Tuz koktu! Galatasaray'dan derbi öncesinde ezeli rakibine olay paylaşım

Spor Haberleri

Tuz koktu! Galatasaray'dan derbi öncesinde ezeli rakibine olay paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili Galatasaray, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor'un 90+8'inci dakikasında Fernando Martins'in attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü için Galatasaray Kulübü bir paylaşım yaptı.

"TUZ KOKTU"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan, Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım geldi. Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

Tuz koktu! Galatasaray'dan derbi öncesinde ezeli rakibine olay paylaşım

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Twitter Spor Haberler

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