Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, EURO 2024'e fırtına gibi girdi. Attığı harika golle galibiyette önemli pay sahibi olan Arda Güler, dünya basınının da dikkatini çekti.

MUHTEŞEM GOL 5 FARKLI DİLDE

Hakkında övgü dolu manşetler atılan genç yıldızın attığı muhteşem golün 5 farklı dilde anlatıldığı video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Yabancı basının karşılaşma için attığı manşetler ve yaptığı yorumlar şu şekilde;

GUARDIAN: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor. Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion'da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı.

BBCSPORT: Türk Messi kendini duyurdu. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3-1'lik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırarken, Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi oldu.

SKYSPORTS: Real Madrid'in harika çocuğu Arda Güler, Vincenzo Montella'nın takımı galibiyetle başlarken muhteşem bir gol attı.

KICKER: Dortmund'da Türkiye coşkusu: Rüya goller ve Gürcistan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol... Son derece eğlenceli bir futbol maçı Türkiye adına daha iyi bitti. Arda Güler, Türkleri rüya gibi bir golle ödüllendirirken, Aktürkoğlu son golü atmadan Gürcistan uzatma dakikasında önemli bir fırsatı kaçırdı.

L'EQUIPE: Türkiye çok tempo bir maçın ardından Gürcistan'ı mağlup etti. Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve tempolu bir karşılaşma sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Mert Müldür ve Arda Güler ceza sahası dışından iki muhteşem gol attı.

RECORD: Türkler fırtınadan sağ kurtuldu. Şiddetli yağmur altında oynanan maçta Gürcistan, 90'+6'ncı dakikada skoru eşitlemeye yaklaştı ancak bunun karşılığında kalesinde bir gol daha gördü.

DE TELEGRAAF: Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda ilk önemli zaferini kazandı. Türkler, Gürcistan'ı 3-1 yendi ve bu, Portekiz ve Çekya'nın olduğu grupta 'kazanılması gereken' bir maçtı.

AS: Arda Güler'in başyapıtı. Real Madridli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı.

MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler'in liderlik ettiği Türkiye, Gürcistan'ı nakavt etti. Arda Güler, 65'inci dakikada galibiyeti getirmek için harika bir gol attı ancak Gürcistan iyi mücadele ederek son dakikaya kadar beraberliği kovaladı.