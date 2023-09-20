Tut İlçesinde Polis Meslek Yüksek Okulu'na Hazırlanan Öğrencilerden 5'i Asil, 2'si Yedek Olarak Sınavı Kazandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, Polis Meslek Yüksek Okulu'na hazırlanan 10 kişiden 5'i asil, 2 kişi ise yedek listeden sınavı kazandı. Gençlik ve Spor Tut İlçe Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kurslarıyla Polis Meslek Yüksek Okulu'na hazırlanan öğrenciler, sınavı kazandıktan sonra Tut İlçe Emniyet Amiri Komiser Ömer Koçyiğit'i ziyaret etti ve kendilerini sınava hazırlayan Hakan Leblebici'ye teşekkür etti.