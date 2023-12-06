Tut ilçesinde Okul Sporları Yıldız Kız Voleybol Turnuvası düzenlendi
Adıyaman'ın Tut ilçesinde Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Yıldız Kız Voleybol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 4 farklı okul takımı katıldı ve Kaşlıca Ortaokulu şampiyon oldu.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde Okul Sporları Yıldız Kız Voleybol Turnuvası düzenlendi.
Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tut Okul Sporları Yıldız Kız Voleybol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Akçatepe Ortaokulu, Kaşlıca Ortaokulu, Yaylımlı Abuzer Yıldırım Ortaokulu ve Tut Kaşlıca İmam Hatip Ortaokulu takımları katıldı.
Turnuvada Kaşlıca Ortaokulu turnuva şampiyonu olurken, Akçatepe Ortaokulu ikinci ve Yaylımlı Abuzer Yıldırım Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. - ADIYAMAN