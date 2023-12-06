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Tut ilçesinde Okul Sporları Yıldız Kız Voleybol Turnuvası düzenlendi

6 Aralık 2023 15:36 Son Güncelleme: 15:38 Abone Ol

Adıyaman'ın Tut ilçesinde Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Yıldız Kız Voleybol Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 4 farklı okul takımı katıldı ve Kaşlıca Ortaokulu şampiyon oldu.