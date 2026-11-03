TÜSF, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nı Erzurum'da yapacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen, üniversite sporlarında yeni bir vizyon benimsediklerini belirterek, "Mali yönetimde sadeleşmeye giderek faaliyetleri daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturduk." dedi.

Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun kurumsal kimliğinin yeniden tanımlanması, mali işleyişin şeffaflaştırılması ve uluslararası organizasyon hedefleri hakkında konuştu.

Federasyona bugüne kadar emek veren isimlere vefalarını gösterdiklerini belirten Türkmen, geride kalan 12 yıllık süreçte kurumsallaşma anlamında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Stratejik planlama çalıştayları ve YÖK işbirliğiyle gerçekleştirilen Spor Dostu Kampüs Çalıştayı sayesinde faaliyetlerin daha anlaşılır, kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Türkmen, "Paydaş kurumlarımızla görüşerek federasyonumuzun iş ve işleyişini daha anlaşılır hale getirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve YÖK başta olmak üzere tüm kurum yöneticileriyle ortak bir yol haritası çizdik. Geçtiğimiz sezondan itibaren bütün branşları Ünilig çerçevesinde ele alarak mali imkanlarımız doğrultusunda desteklemeye başladık. Böylece geçmişte yaşanan idari ve mali kafa karışıklıkları tamamen ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

" Erzurum'u uluslararası kış oyunlarının merkezi yapacağız"

Uluslararası ilişkiler mirasını geleceğe taşımak adına Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) bünyesinde etkin bir temsil yürüttüklerini aktaran Mutlu Türkmen, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonlara dikkat çekti.

Erzurum'un uluslararası kış oyunları merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda uluslararası faaliyetlerimizi arttıracağız. Erzurum'u uluslararası kış oyunlarının merkezi yapacağız. 2028 yılında Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nı Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Bu organizasyon, 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Winter Universiade) için de önemli bir ön adım olacak. Bakanlığımızın ve yerel paydaşlarımızın destekleriyle 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nı Erzurum'da yapmak üzere ciddi bir adaylık süreci yürütüyoruz. Şu anda bu kulvarda aday olan tek şehir Erzurum'dur."

ODTÜ liderliğinde 2032 Avrupa Yaz Oyunları'nın Ankara'da düzenlenmesine yönelik çalışmalara federasyon olarak tam destek verdiklerini aktaran Türkmen, "İnşallah Avrupa Yaz Oyunları'nı Ankara'ya getirirsek 5 binin üzerinde sporcu öğrencinin katıldığı, belki 10-12 bin katılımcının yer aldığı devasa bir üniversite organizasyonunu ODTÜ eliyle Ankara'da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey federasyondan beklendiği zaman tıkanıklıklar olabiliyor"

Mutlu Türkmen, mali konulardaki çalışmalara da değinerek, "Devlet üniversitelerimizin bütçeyle ilgili büyük bir sorun yaşamaması gerekiyor. Her şey federasyondan beklendiği zaman tıkanıklıklar olabiliyor. Gelen kaynaklarda gecikmeler yaşansa da bunun hiçbir biçimde üniversitelerimizin faaliyete katılımını engellememesi gerekiyor. ODTÜ ve Gazi gibi örnek üniversitelerimiz her şartta bu süreçlerde yer almaktadır. Yöneticilerimizden bu konuda daha güçlü bir inisiyatif bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA