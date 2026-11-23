Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduklarını belirterek, hedeflerinin aynı istikrarla devam edip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Türkoğlu, FIBA ile yapılan görüşmelerin ardından Tarık Biberovic'in mevcut statüsünde oynamaya devam edeceğini de açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile, pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmalar öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın başarısı, kadro yapılanması ve Tarık Biberovic'in statüsü hakkında değerlendirmeler yaptı.

"8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na gitmeyi hak eden ilk ülke olduk"

Kasım ve şubat aylarının milli takımlar açısından önemine dikkat çeken Türkoğlu, "Kasım ayları bizim için ve şubat ayları, biliyorsunuz, çok kıymetli ve çok değerli oluyor. Ülkemizin bu pencerelerinde milli takımımızın maçlarını desteklemek, milli takımlarımızın yanında olmak için iyi bir fırsat. Çok şükür ki şu an ülkemizi gururlandıracak çok güzel bir başarıyla perşembe günü televizyon başındaki milyonlara, daha sonra da inanıyorum ki pazar günü burada, burayı dolduracak binlerce halkımızın önünde milli takımımızı destekleyecek olan halkımıza şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların desteğiyle şu an ekibimiz bir ilki başardı. Avrupa ikinciliğinden sonra 8'de 8 yaparak dünya şampiyonasına gitmeyi hak eden ilk ülke olduk. Burada halkımızın desteği bizim için her zaman çok değerli ve kıymetli olmuştur. Bu anlamda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için milyonlarımıza ve hocalarımıza tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Her ne kadar bu pencerelerde gerek yaz gerekse kadro genişliği anlamında zaman zaman genç arkadaşlarla, değişik sporcu arkadaşlarla farklı süreçler yürütüyor olsak da aramızda bulunan genç oyuncularla birlikte, belki de kendi takımlarında bulamadıkları süreleri milli takımda elde edecekleri tecrübelerle ve sürelerle milli takımımıza çok büyük katkı yapacak sporcu arkadaşlarımızla birlikte, her zaman milli formanın sorumluluğuyla sahaya çıkacak çok kıymetli bir kadroya sahibiz. Her ne kadar bazı şeyleri garantilesek de sporcularımız her zaman milli formanın gururunun ve sorumluluğunun bilincindeler. İnanıyorum ki sahaya da o düşünceyle çıkacaklar ve milyonları gururlandıracak performansı sergileyeceklerdir. Amacımız, yükselen basketbolumuzun dünyadaki sıralamasını korumak. Bu açıdan hem İtalya maçı hem de pazar günü oynayacağımız İzlanda maçı bizim için çok değerlidir. Burada olan arkadaşlarımız için de iyi bir fırsat. Onlar da bu fırsatı iyi değerlendireceklerdir. Başta hocamıza, daha sonra bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah aynı istikrarla devam ederiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürürüz" dedi.

"Sporcularımız elde ettikleri başarının bilincindeler"

Geçen yıl elde edilen Avrupa ikinciliğinin ardından milli takımın istikrarlı performansını sürdürdüğünü ifade eden Türkoğlu, "Geçen sene 2025'te gerçekten uzun yıllardan sonra çok anlamlı bir başarı elde ettik. Ama bu pencerelerin de ne kadar önemli olduğunu görme fırsatı buluyoruz. Çünkü arada uzun periyotlar var. Bir sene sonra tekrar bir organizasyona dahil edilmiyoruz ve doğal olarak yıl içerisinde kısa da olsa 4-5 maçlık bir maç serüveni oluyor. Şu ana kadar da bir yıl içerisinde 8 maç yaptık ve hepsinden galibiyetle ayrıldık. Bu da sporcularımızın elde ettikleri başarıların ne kadar önemli olduğunu, aslında kendilerinin neleri başardığını ve bu seviyede olduklarını görme fırsatını sağladı diyebiliriz. Çünkü şu an elde ettikleri başarı, dünyada daha önceden elde etmediğimiz bir başarı. Şu an sanırım sporcularımız da bunun bilincindeler ve rehavete kapılmadılar. Avrupa ikinciliğinden sonra gerçekten o başarı bence onları çok iyi motive etti. Bu zamana kadar da gerek bizleri gerekse milyonları gururlandıracak performans sergilemeye devam ettiler. Doğal olarak her pencerenin farklı kadro yapılanmaları da oluyor. Biliyorsunuz, kaptanımız yeni sakatlandı. Buradan da tekrar geçmiş olsun diyelim. Bazı oyuncularımız NBA'de. İster istemez hocamız yeni genç oyuncuları da denemek istiyor ve doğal olarak çok geniş bir kadroyla bu kampa başlıyoruz. Ama dediğimiz gibi bu başlangıç oyuncularımız için de bir fırsat. Sonuçta onlar da normal süreçlerde, yani takımlarında, fazla süre kazanamıyorlar. İnanıyorum ki bu şansı da iyi değerlendireceklerdir. Sonuçta milli takım, bence bulunabilecekleri en büyük arena. Aynı istikrarla, aynı özgüvenle 2027 yılının sonuna, yani dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanırız" diye konuştu.

"Tarık mevcut statüsünde oynamaya devam edecek"

FIBA ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında da bilgi veren Türkoğlu, Tarık Biberovic'in statüsünde değişiklik olmayacağını belirterek, "Geçen gün bir FIBA ziyaretimiz oldu ve bu anlamda görüşmeler de yaptık. Maalesef süreçlerin FIBA tarafından aynı şekilde yürütüleceğine dair bize geri dönüşler oldu. Maalesef Tarık şu an oynadığı statüde oynamaya devam edecek. O yüzden bunu da buradan dile getirmek isterim. Bu görüşmelerimizi de yaptık. FIBA'nın kendince regülasyonlarından dolayı haklı olduğu noktalar var. Bizim de anlatmak istediğimiz noktalar oldu. Ama sonunda dediğim gibi FIBA'nın bu yönde almış olduğu bir karar var. O yüzden Tarık şu an mevcut olduğu statüde oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı