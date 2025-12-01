Haberler

Türkiye Yüzme Takımı Macaristan'da İkincilik Madalyası Kazandı

Türkiye Yüzme Takımı Macaristan'da İkincilik Madalyası Kazandı
Güncelleme:
29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Yarışmaları'nda Türkiye, 18 sporcu ile katılım sağladı ve takım halinde 2.'lik madalyası kazandı. Denizlili sporcu İbrahim Burhan, 1500m serbest yarışında dördüncü oldu.

29-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın ev sahipliğinde Eurepean Central Mets Uluslararası Yüzme Yarışmaları gerçekleşti. 13 ülkeden 200 sporcunun katıldığı yarışmalarda Türkiye Yüzme Takımımız 18 sporcu ve 2.'lik madalyasını ülkemize getirdi.

Yıldızlar yaş gruplarını kapsayan yarışmalarda Türk Milli Takımı kafilesinde Denizlili genç sporcu İbrahim Burhan ile Antrenör Yusuf Başar ve Milli Takımlar Sorumlusu Musa Özcan'da yer aldı. Her geçen yarışmada formunu yükselten genç sporcu İbrahim Burhan takım halinde Millilerin ikinci olmasında pay sahibi oldu.

Avrupa'nın önemli ülkelerinden sporcuların bir araya geldiği yarışlarda bireysel performanslar öne çıktı. Denizlili sporcu İbrahim Burhan 1500m. Serbest yarışını dördüncü olarak tamamladı.

Macaristan'da yapılan yarışmalarda Denizli'yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz İbrahim Burhan ile Antrenör Yusuf Başar'ı Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan kutladı, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
