Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İSTANBUL, -

YUNANİSTAN-TÜRKİYE: 0-3

SALON: Castello

YUNANİSTAN: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantantze, Anthouli, Nikologianni, (Artakianou, Tontai, Spanou, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

TÜRKİYE: Hande Baladın, Eda Erdem, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

SETLER: 24-26, 16-25, 26-28

SÜRE: 1 saat 24 dakika (29', 23',32')

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 24-26, 16-25 ve 26-28 setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna namağlup devam ediyor.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, AXA Sigorta CEO'su ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç izledi. Almanya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk vatandaşlar da millileri yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ardından Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Filenin Sultanları'nı kutlayarak çiçek takdim etti.

Son 16 turuna adını yazdıran Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında yarın ev sahibi Almanya ile saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.