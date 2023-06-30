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Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzayı atıyor

Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzayı atıyor

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Efsane isim imza atmak için Türkiye'ye geldi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

MONTELLA GİTTİ, KLUIVERT GELDİ

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imza atıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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