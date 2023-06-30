Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzayı atıyor
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Efsane isim imza atmak için Türkiye'ye geldi.
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
MONTELLA GİTTİ, KLUIVERT GELDİ
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
TÜRKİYE'YE GELDİ
46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi.