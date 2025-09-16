Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Konya'da Başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Konya'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, 120 paraşütçünün katılımıyla gerçekleşti. İlk günde sporcular, 80 kilometrelik mesafeyi tamamlayarak hedefe iniş yaptı. Organizasyon, Türkiye Şampiyonası ve Dünya Kupası ön elemesi niteliğinde.

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Konya'da başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun Karapınar ilçesindeki Karacadağ'da düzenlediği ve 120 paraşütçünün katıldığı organizasyonun ilk gününde sporcular, 80 kilometrelik mesafeyi kat ederek hedef noktaya iniş yaptı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, AA muhabirine, düzenlenen organizasyonun Türkiye Şampiyonasının ve Dünya Kupasının ön elemesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Yarışma, 21 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Spor
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.