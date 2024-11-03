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Türkiye Wushu Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Türkiye Wushu Şampiyonası Sakarya'da Başladı
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Sakarya'nın Serdivan Spor Salonu'nda Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katıldı. Şampiyonada 800 müsabaka yapılacak ve sporcular farklı yaş gruplarında yarışacak.

TÜRKİYE Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'nın Serdivan Spor Salonu'nda organize edilen Türkiye Wushu Şampiyonası 23 ilden 485 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, sporcular; 'alt minikler', 'minikler', 'yıldızlar', 'gençler', 'büyükler' ve 'veteranlar' kategorilerinde mücadele etti. 800 müsabakanın yapılacağı şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde birbirine üstünlük kurabilmek için mindere çıktı.

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyonayı her yıl düzenlediklerini ifade ederek, "Bu sene katılım geçen seneye göre daha fazla. Wushu sporu gelişiyor, ilgi ve alaka artıyor, bunu görüyoruz. İnanıyoruz ki ilerleyen yıllarda bu spora ilgi artacaktır. Kurulduğunda 3 bin lisanslı sporcusu bulunan Wushu'da lisanslı sporcu sayısı 140 bini geçti. Gençlerin bu spora yönelmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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