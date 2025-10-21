Türkiye Wushu Milli Takımı, Dünya Kung-fu Şampiyonu Oldu

ÇİN'in Emeishan kentinde düzenlenen 10'uncu Dünya Kung-fu Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Türkiye Wushu Milli Takımı, dünya şampiyonu unvanıyla yurda döndü.

Takım yarışmalarında 8 ülke arasında sergilediği üstün performansla 9,08 puanla en yüksek dereceyi elde eden milliler, takımlar dünya şampiyonluğunu kazandı. Türk sporcular bireysel müsabakalarda da adeta madalya yağmuru estirerek 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya kazandı.

Milli kafile, yurda dönüşte havaalanında coşkulu bir karşılama ile karşılandı. Ailelerin, spor camiasının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada milli sporcular büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Çin'de elde edilen bu tarihi başarının sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda büyük bir direnişin ve emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

ABDURRAHMAN AKYÜZ: BİZİM SPORCULARIMIZ SAHAYA YÜREKLERİNİ KOYDU

Akyüz açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sadece bir şampiyonluk değil, alın terinin, emeğin ve adalet arayışının bir zaferidir. Bizim sporcularımız sahaya yüreklerini koydu. Gerçek anlamda dünyanın en iyi sporcuları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Fakat bu şampiyonada, ne yazık ki hakemlerin organize bir şekilde uyguladığı haksızlıklara maruz kaldık. Dünyanın en iyileri olan bazı sporcularımız kasıtlı şekilde düşük puanlarla engellendi, hak ettikleri altın madalyalar ellerinden alındı. En az dokuz dünya şampiyonluğumuz resmen gasp edildi. Buna rağmen yılmadık, mücadele ettik, söke söke kazandık. Hakkımızı kimse altın tepside vermedi. Her madalya, her puan, her başarı sahada alın teriyle, yürekle kazanıldı. Bu şampiyonluk, Türk Wushu'sunun dünya arenasındaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha ispatladı. Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu destansı başarı, Türk spor tarihine altın harflerle yazılacak."

Başkan Akyüz'ün sözleri, milli takımın yaşadığı zorluklara rağmen ulaştığı tarihi başarının arka planını gözler önüne sererken, Türk Wushu Milli Takımı dünya sahnesinde bir kez daha gücünü kanıtlamış oldu.