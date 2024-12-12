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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, yönetim kurulunda görev dağılımı yaparak 2025 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporuna olan ilginin arttığını ve başarıların devam etmesi için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmalar ve federasyonun 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Akyüz, toplantıdaki konuşmasında, halkın wushu sporuna son yıllarda büyük ilgi göstermeye başladığını belirterek, "Türkiye, wushuda 2023 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Başarıları aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Toplumumuza vasıflı, şuurlu gençler kazandırmak istiyoruz. Özellikle wushu buna çok uygun, bunu da yapıyoruz. Federasyonun kurulduğu ilk yıllarda lisanslı 5 bin sporcumuz varken, bugün hali hazırda 180 bin rakamına ulaştık. Wushu sporu ülkemizde son yıllarda oldukça ilgi görmeye başladı. Bu yükselişte emeği olan dünya şampiyonu sporcularımızın katkıları unutulamaz. 2025 ve 2026 yılında da wushu sporunun zirve yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yönetim kurulu görevlendirmesi şöyle oluştu:

Teşkilat Başkan Yardımcıları: Rıdvan Duran, Mustafa Genç

Tanıtım Medya Başkanı: Ebubekir Şahin

Tesisleşme: Mücahit Demirtaş, Orhan Yüce

Sponsorluk: Hasan Mehmet Kuyumcu, Nihat Kumcu, Harun Kara, Bayram Altaş, Muhammet Çapoğlu

Halkla ilişkiler: Mustafa Ulu, Ramazan Üngör, Faruk Hatipoğlu

Kamu ilişkileri: Eyüp Aksoy, Yunus Tever, Fırat Karagöz

Dış ilişkiler: Oğuzkaan Yıldız, Şehzade Yılmaz

Sağlık işleri: Uğur Yıldız

Hukuk ilişkileri: Mesut Özdemir, Mustafa Bülcü, Esra Akyüz

Kulüpler ve il temsilcilikleri: Murat Er, Mustafa Bedirhan Çapoğlu

Eğitim, Murat Sarıkabak, Ali Tekin.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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