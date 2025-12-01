Haberler

Türkiye Voleybol Şampiyonası Sona Erdi

Güncelleme:
TÜSF tarafından düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası Kadın-Erkek Müsabakaları, 93 üniversitenin katılımıyla tamamlandı. 2060 sporcunun mücadele ettiği turnuvada ödül törenleri gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası Kadın-Erkek Müsabakaları sona erdi.

TÜSF tarafından 24-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası Kadın-Erkek Eleme Müsabakaları sona erdi. Bu yıl 93 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda toplam 2 bin 60 sporcu, final etabına yükselmek için mücadele etti.

Eleme karşılaşmaları; Kafkas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Ankara'da gerçekleştirildi. Müsabakalar, ev sahibi üniversitelerin katkılarıyla yüksek tempoda ve fair-play ruhu içerisinde tamamlandı.

Organizasyonun ardından tüm ev sahibi üniversitelerde ödül törenleri düzenlenerek dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını aldı. Sporcular ve antrenörler törenlerde büyük bir heyecan yaşadı.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun son gününde Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen törene katılarak başarılı sporcuları tebrik etti. Türkmen, törende yaptığı konuşmada üniversite sporlarının gelişimine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu organizasyonlar, sporcularımızın sadece performansını değil; takım ruhunu, dayanıklılığı ve fair-play bilincini de güçlendiriyor. Üniversite sporlarının her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşması bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. TÜSF olarak öğrencilerimizin sporla buluşması ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Prof. Dr. Türkmen, katkı sağlayan tüm üniversitelere, antrenörlere, hakemlere ve gönüllülere teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
