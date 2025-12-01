Haberler

Türkiye Voleybol Şampiyonası Eleme Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Voleybol Şampiyonası Eleme Müsabakaları Tamamlandı
Güncelleme:
24-28 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası Bayan-Erkek Eleme Müsabakaları sona erdi. 93 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 2 bin 60 sporcu mücadele etti.

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası Bayan–Erkek Eleme Müsabakaları sona erdi.

Bu yıl 93 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Şampiyonası Bayan–Erkek Eleme müsabakalarında toplamda 2 bin 60 sporcu, final etabına yükselmek için mücadele etti. Eleme karşılaşmaları; Kafkas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Ankara'da gerçekleştirildi. Müsabakalar, ev sahibi üniversitelerin katkılarıyla yüksek tempoda tamamlandı. Organizasyonun ardından tüm ev sahibi üniversitelerde ödül törenleri düzenlenerek dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını aldı.

TÜRKMEN: BU ORGANİZASYONLAR FAİR-PLAY BİLİNCİNİ DE GÜÇLENDİRİYOR

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, organizasyonun son gününde Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen törene katılarak başarılı sporcuları tebrik etti. Türkmen, törende yaptığı konuşmada üniversite sporlarının gelişimine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu organizasyonlar, sporcularımızın sadece performansını değil; takım ruhunu, dayanıklılığı ve fair-play bilincini de güçlendiriyor. Üniversite sporlarının her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşması bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. TÜSF olarak öğrencilerimizin sporla buluşması ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Türkmen, katkı sağlayan tüm üniversitelere, antrenörlere, hakemlere ve gönüllülere teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
