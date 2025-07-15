Türkiye Voleybol Federasyonundan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesapları ve sitesinden paylaşılan mesajda, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; ülkemizin geleceği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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