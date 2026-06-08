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Taekwondoda İtalya ile işbirliği anlaşması

Taekwondoda İtalya ile işbirliği anlaşması
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Türkiye Taekwondo Federasyonu ile İtalya Taekwondo Federasyonu arasında Roma'da imzalanan dört yıllık işbirliği protokolü; eğitim kampları, Erasmus projeleri, gençlik hareketliliği, para taekwondo ve spor teknolojileri alanlarında ortak faaliyetleri kapsayacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile İtalya Taekwondo Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

2026 World Taekwondo Grand Prix esnasında Roma'da Federasyon Başkanları Bahri Tanrıkulu ve Angelo Cito tarafından imzalanan protokol; uluslararası eğitim kampları, Erasmus projeleri, gençlik hareketlilik programları, para taekwondo çalışmaları ve spor teknolojileri alanlarında ortak faaliyetleri kapsayacak.

Dört yıl süreyle yürürlükte olacak söz konusu protokol ile iki ülke federasyonu, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ve uluslararası projelerde ortak hareket ederek taekwondonun gelişimine katkı sağlamak amaçlanacak.

İmzalanan İşbirliği Protokolü'nden, Türkiye ve İtalya taekwondo camiaları arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesi ve gelecekte gerçekleştirilecek ortak projeler için sağlam bir temel oluşturması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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