Türkiye ile Gürcistan voleybol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gürcistan Voleybol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Gürcistan Voleybol Federasyonu Başkanı Davit Tevzadze, Kadın Milli Takımlar Antrenörü Paaba Ulumbelashvili ve Erkek Milli Takımlar Antrenörü Soso Lobzhanidze, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki federasyon arasında spor iş birliği anlaşması imzalanarak voleybol alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi değerlendirildi.

Anlaşma kapsamında; antrenör eğitimi ve teknik bilgi paylaşımı, hakem gelişim programları, altyapı milli takım organizasyonları, fabrika voleybol ve okul projeleri, ortak kamp ve hazırlık maçları gibi birçok alanda iş birliği yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcistan Voleybol Federasyonu Başkanı Davit Tevzadze, Türkiye'nin voleybolda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıları gururla takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin sistemli altyapı çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim modeli ile örnek bir yapı oluşturduğunu, özellikle fabrika voleybol ve okul projelerini yakından inceleyerek Gürcistan'da benzer projeleri hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Ziyaret kapsamında TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gürcistan heyetine federasyonun tesisini gezdirdi. Yapılan incelemelerde tesisleşme, organizasyon yapısı ve milli takım çalışma sistemleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.