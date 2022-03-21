Hangi ülkeyi seçecek? Türkiye ve Almanya, Salih Özcan için karşı karşıya
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FC Köln formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Salih Özcan için Türkiye ve Almanya Milli Takımları karşı karşıya geldi. İki ülkenin de milli takımından davet alan 24 yaşındaki futbolcu, U15'ten U21'e kadar tüm yaş gruplarında Almanya Milli Takımı için ter dökmüştü.
Almanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonu olan Salih Özcan, o dönem teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a davet edildi. Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan futbolcunun son kararının ne olacağı merakla bekleniyor.
Sporx'te yer alan haberde,Köln Teknik Direktörü Steffen Baumgart konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salih'in vermesi gereken bir karar var. Almanya ve Türkiye'den teklifler var. Hangisi için oynayacağına dair bir karar verme süreci olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Salih Özcan ise yaptığı açıklamada, "Hangi milli takım için oynayacağıma dair konuştuk. Ancak son olarak performansıma odaklanmam gerektiğine karar verdik." dedi.
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick, "Şu anda Salih Özcan için bir karar verme süreci var. Potansiyelli oyuncularımızın kimler olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki Salih Özcan da onlardan biri." açıklamasını yaptı.
Bu sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu olan Salih Özcan, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.