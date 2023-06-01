Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Edirne'de başladı. Güreşçiler bugün Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesinde çim sahada davul zurna ve cazgır eşliğinde güreş tuttu. Şampiyona, Türkiye'nin 14 üniversitesinden katılımın sağlandığı, tüm boylarda güreşin gerçekleştiği bir organizasyon.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bu yıl birincisi düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Edirne'de başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "2017 yılında Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar Güreşleri'nde baş, baş altı ve diğer derecelerde dereceye giren güreşçilerimize üniversitemiz bünyesinde lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdık. 26 başpehlivanlarımız dahil yağlı güreş yapan pehlivanımız Trakya Üniversitesi öğrencisi oldular" dedi.

Güreşçiler bugün Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesinde çim sahada davul zurna ve cazgır eşliğinde güreş tuttu. Türkiye'nin 14 üniversitenden katılımın sağlandığı, tüm boylarda güreşin gerçekleştiği şampiyona saat 17.00'da yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek.

"YAĞLI GÜREŞİN ŞEHRİMİZE FAYDALI OLACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUM"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Belli ki bizim açımızdan kendimizi kontrol etmemiz gereken belki biraz daha geliştirmemiz gereken hususların başında da Kırkpınar'ın ya da yağlı güreşin sadece Kırkpınar Haftası'na hapsedilmesi, o hafta içerisinde hatırlanması geliyor. Dolayısıyla bizim sadece Kırkpınar Haftası'nda değil, yılın değişik zamanlarında da belki şehrimize gelen turlarla misafirlerimize de yılın her günü gösterebileceğimiz gerek gösteri gerek bu tür şampiyonalarla yağlı güreşin şehrimize çok daha fazla özleştirmemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum."

"GÜREŞÇİLERİMİZE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS HAKKI TANIDIK"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Akıncıların torunları olarak biz de geleneklerimizi yaşatmaya yeni neslimize öğretmeye sevdalıyız. 2017 yılında Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar Güreşleri'nde baş, baş altı ve diğer derecelerde dereceye giren güreşçilerimize üniversitemiz bünyesinde lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdık. İlk talebelerimiz Balaban kardeşlerdi. Yüksek lisansa girdiler, mezun oldular. Şimdi de 26 tane başpehlivanlarımız dahil yağlı güreş yapan pehlivanımız Trakya Üniversitesi öğrencisi oldular."

"SENEYE 5 BİN GÜREŞÇİNİN ÜZERİNDE BURADA OLACAĞIZ"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise şunları söyledi:

"Gördüğümüz kadarıyla katılım oldukça iyi. Tabii ki deprem nedeniyle üniversitelerimizin hibrit eğitimde olması bizim spor müsabakalarına katılımı bir hayli azalttı. Yüzde 60 seviyesinde katılım var. Ama ben söz veriyorum inşallah seneye burada 5 bin güreşçinin üzerinde burada olacağız. Söz veriyorum."