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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na Prof. Dr. Mutlu Türkmen Başkan Seçildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na Prof. Dr. Mutlu Türkmen Başkan Seçildi
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Ankara'daki genel kurulda, Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 184 oyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Türkmen, yeni yönetimle birlikte federasyonu daha iyi noktalara taşımayı hedefliyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Prof. Dr. Mutlu Türkmen seçildi.

Ankara'daki Altınel Hotel'de yapılan seçimli genel kurulda, başkanlık için Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Hürmüz Koç yarıştı.

Kullanılan 184 oyun 119'unu alan Türkmen, federasyonun yeni başkanı oldu. Diğer aday Koç ise 65 oy aldı.

Türkmen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Kemal Yurtnaç, Ferdi Şimşek, Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Muhammed Lütfü Karataş, Mustafa Doğru, Alper Erduran, Prof. Dr. Ayşe Türksoy Işım ve Prof. Dr. Tennur Yerlisu yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Mutlu Türkmen, genel kurulda yaptığı konuşmada, istişarelerin sonucunda adaylık sürecinin ortaya çıktığını belirterek, ortak akılla herkesin içine sinecek bir yönetim kurulu listesi oluşturduklarını ifade etti.

Federasyona katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Türkmen, "Kalite ilkeleri çerçevesinde yeni bir yapılanma arzuluyoruz. Etkin çalışan ve bütünü kucaklayacak bir mekanizma oluşturmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türkmen, paydaşların katılımıyla gerçekleştirecekleri toplantılardan sonra federasyonun stratejik planını hazırlayacaklarını kaydetti.

Federasyona yeni bir hedef koymayı arzu ettiklerini dile getiren Türkmen, "ÜNİLİG kapsamındaki faaliyetlerin sayısını artırıp, elit sporcuların katılımını engelleyen özel problemleri de bertaraf edecek süreçleri işleterek faaliyetlerimizi daha sağlıklı temel üzerine oturtmayı düşünüyoruz. Uluslararası faaliyetleri de çeşitlendirme düşüncesi içerisindeyiz." diye konuştu.

Seçimin ardından tekrar kürsüye gelerek delegelere teşekkür eden Türkmen, "Kaybedeni olmayacak bir seçim gerçekleştirdik. Sizlerin desteğiyle el birliğiyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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