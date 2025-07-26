Türkiye Universiade 2025'te 4 Madalya Daha Kazandı

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FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli sporcular, atletizm ve okçuluk branşlarında toplamda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye'nin oyunlardaki total madalya sayısı 13'e ulaştı.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) mücadele eden milli sporcular, 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen organizasyonun 10. gününde atletizm ve okçuluk branşlarındaki yarışmalar yapıldı.

Erkekler yarı maratonda 2'nci olan Ramazan Baştuğ; Ayetullah Aslanhan, Azat Demirtaş ve Ömer Amaçtan ile beraber katıldığı erkekler yarı maraton takım yarışında da gümüş madalya elde etti.

Nursena Çeto, Dilek Öztürk ve Ezgi Kaya'dan oluşan kadın yarı maraton takımı, bronz madalya aldı.

Okçulukta Ulaş Berkim Tümer ise Çinli Hao Feng ile karşılaştığı erkekler klasik yay 3'üncülük maçından galip ayrıldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 13'e (5 altın, 5 gümüş, 3 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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