Türkiye Ümit Milli Takımı, Arnavutluk'u 1-0 Mağlup Etti
Türkiye Ümit Milli Takımı, İstanbul'daki özel maçta Arnavutluk'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golünü 28. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadyumu
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Mustafa Cem Büyük, Burak Bakırtaş, Büşra Aydoğdu
TÜRKİYE: Jankat Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Hamza Güreler, Baran Moğultay, Eyüp Aydın (Dk.74 Baran Ali Gezek), Yunus Emre Konak (Dk.83 Ayberk Karapo), İzzet Çelik (Dk.74 Sami Satılmış), Semih Kılıçsoy (Dk.66 Melih Bostan), Burak İnce, Ali Habeşoğlu (Dk.66 Poyraz Efe Yıldırım), Furkan Demir
ARNAVUTLUK: Simon Simoni, Ermis Selimaj, Ervin Bashi, Gabriel Ramaj, Kevin Dodaj, Etnik Brruti, Rrok Toma, Aidon Shehu, Arlind Kurti, Enes Osmani, Dion Ajvazi
Türkiye Ümit Milli Takımı, İstanbul'daki özel maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takımın golünü 28'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tribünden takip etti.