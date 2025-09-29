Türkiye, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

TÜRKİYE, spor tırmanış branşında tarihi bir adım atarak Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nda yaklaşık 35 sporcu mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda sporcular yüksek performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada bu organizasyonun Türk tırmanış sporu açısından bir milat olduğunu belirtti. Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TDF Başkanı Ali Şenkaynağı, "Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Turnuva, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularımızın performansı açısından geleceğe umut verdi. Federasyon olarak vizyonumuz, tırmanış sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak, gençlerimizi bu branşa yönlendirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir konuma taşımaktır. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası ölçekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, tesis altyapımızı güçlendirmek ve genç sporcularımıza daha fazla fırsat sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.