Haberler

Türkiye, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası, Türkiye'nin tırmanış branşında önemli bir milestone olarak değerlendirildi. Federasyon Başkanı Ali Şenkaynağı, organizasyonun başarılı geçtiğini ve Türk tırmanışını uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirme hedeflerini vurguladı.

TÜRKİYE, spor tırmanış branşında tarihi bir adım atarak Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nda yaklaşık 35 sporcu mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda sporcular yüksek performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada bu organizasyonun Türk tırmanış sporu açısından bir milat olduğunu belirtti. Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TDF Başkanı Ali Şenkaynağı, "Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Turnuva, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularımızın performansı açısından geleceğe umut verdi. Federasyon olarak vizyonumuz, tırmanış sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak, gençlerimizi bu branşa yönlendirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir konuma taşımaktır. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası ölçekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, tesis altyapımızı güçlendirmek ve genç sporcularımıza daha fazla fırsat sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.