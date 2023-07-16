Türkiye, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak rekor kırdı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya ile rekor kırdı. Milli atletler, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.