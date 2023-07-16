Türkiye, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak rekor kırdı
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya ile rekor kırdı. Milli atletler, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 12-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya ile rekor kırdı.<1997 yılında başlayan U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalyasını 2001 yılında kazanan Türkiye, 2019 yılında 5 madalya kazanmıştı. Milli atletler Finlandiya'da 6 madalya kazanarak U23 Avrupa Atletizm Şampiyonsı'nın tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.