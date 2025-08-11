Türkiye U21 Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Güncelleme:
FIVB U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya ile oynadığı dördüncü maçından 3-2'lik sonuçla mağlup ayrıldı. Milliler, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 eşitliği yakaladı, ancak karar setinde kaybetti.

TÜRKİYE U21 Kadın Voleybol Takımı, FIVB U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası C Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 3-2 mağlup oldu.

Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Surabaya'daki GOR Tri Dharma Petrokimia Salonu'nda oynanan mücadelede Çekya, 25-22 ve 26-24'lük setler sonucunda 2-0 öne geçti. Üçüncü sette daha etkin bir performans sergileyen Ay-yıldızlılar, 25-21'lik set sonucuyla skoru 2-1'e getirdi. Milliler, dördüncü seti de 25-22 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.

KARAR SETİNDE ÇEKYA GALİP GELDİ

Final setinde karşılıklı sayılarla geçen oyunun son bölümünde üstünlüğü ele geçiren Çekya; seti 15-13, maçı ise 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Üst üste 3'üncü maçından mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 06.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

