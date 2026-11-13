Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye U21, Çekya'ya 1-0 yenildi; rakibin golü Kacor'dan 49. dakikada geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye U21, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya'ya 1-0 mağlup oldu. Çekya'nın golü 49. dakikada Kacor'dan gelirken Türkiye maçtan yenilgiyle ayrıldı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Türkiye, Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

Türkiye: Deniz Ertaş, Deniz Ofli (Yasin Özcan dk. 66), Yusuf Akçiçek, Hamza Güreler, Ayberk Karapo, İsak Vural (Arda Çolak dk. 86), Baran Ali Gezek, İzzet Çelik (Emirhan Acar dk. 66), Emirhan İlkhan, Ali Habeşoğlu, Arda Usluoğlu (Barış Kalaycı dk. 86)

Yedekler: Yiğit Efe Demir, Yunus Emre Konak, Kerem Matışlı, Emir Ortakaya, Emirhan Boz

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Çekya: Koutny, Labik, Micek, Konecny, Lissah (Sloncik dk. 60), Kacor (Planka dk. 81), Buzek, Jelinek, Masek (Sloncik dk. 81), Skrkon (Mikulenka dk. 81), Sin (Pech dk. 71)

Yedekler: Zitny, Boledovi, Sochurek, Dvorak

Teknik Direktör: Michal Bilek

Gol: Kacor (dk. 49) (Çekya)

Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Deniz Ertaş, İsak Vural, Ayberk (Türkyie), Buzek (Çekya)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da lodos: Öğrencinin kapanan kapıya sıkışan parmağı koptu

Okulda korkunç olay! Öğrencinin parmağı koptu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz

Kolundaki saatle ev de alınır araba da!
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi20

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
Netanyahu'nun İran'daki ikizinden olay espri: Maaş ödemiyorlardı, ben de ayrıldım

Netanyahu'nun ikizi öyle bir ülkede ortaya çıktı ki! Esprisi bomba
Beylikdüzü'nde feci kaza! TIR ile otobüs arasında sıkışan otomobilden 2 kişi sağ çıktı

Tır ve otobüsün resmen arasında ezildi! Ama bu araçtan sağ çıktılar

Zonguldak'ta ortalığı birbirine kattı! 5 motosiklet ve 3 araca çarptı

Ortalığı saniyeler içinde birbirine kattı! Önüne ne çıktıysa sürükledi
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada