Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Türkiye, Hırvatistan'ı 73-72 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ilk yarıyı 36-31 önde kapattığı karşılaşmayı kazanarak 5-6'ncılık maçına çıkmaya hak kazandı.
Basketbolda FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 5-8'incilik klasman maçında Türkiye, Hırvatistan'ı 73-72 yendi.
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda Hırvatistan ile Türkiye, Stozice Arena'da kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısını 36-31 önde bitiren ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen karşılaşmayı 73-72 kazandı.
Milliler, 5-6'ncılık maçında yarın Almanya-Yunanistan mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat