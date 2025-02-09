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Türkiye, U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

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Bulgaristan'da düzenlenen U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, elde edilen başarıları ve genç sporcuların gelecekteki olimpiyat kadrosundaki potansiyelini vurguladı.

Bulgaristan'da yapılan U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda piste çıkan milliler, şampiyonayı 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 13 madalya ile ilk sırada yer alırken, Bulgaristan 5 altın, 2 gümüş, 3 bronz 10 madalya ile 2. sırada, Romanya ise 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya ile toplam 10 madalya topladı ve üçüncü sırada yer aldı.

Ahmet Karadağ: "Bu gençlerimiz 2028 Olimpiyat kadromuzun adayları"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, "Gençler kategorisinde düzenlenen bu salon şampiyonasını rekor sayıda diyebileceğimiz 7 altın madalya ile tamamladık. Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu yıl ise Bulgaristan'da piste çıkan gençlerimiz toplamda 13 madalya kazandılar. Bu gençlerimiz 2028 Olimpiyat kadromuzun adayları olarak, U20 Balkanda büyük bir başarıya imza attılar. Onlardan beklentimiz çok büyük. İnşallah gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklar. Milli takım kadromuzda yer alan tüm sporcularımızı kutluyorum. Bu çocuklarımız için tüm imkanları seferber eden Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, spor bakan yardımcımız sayın, Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürümüz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya

60 metre engelli: Talha Gülnihal

400 metre: Eda Nur Tulum

1500 metre: Kıyasettin Kara

Yüksek atlama: Yasir Kuduban

800 metre: Muhammed Ağgün

3000 metre: Ali Tunç

4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)

Gümüş madalya

60 metre engelli: Koray Uygun

1500 metre: Edibe Yağız

Üç adım atlama: Aleyna Karabulut

800 metre: Zeynep Özkara

Bronz madalya

1500 metre: Ayça Fidanoğlu

Gülle atma: Erdem Gündemir - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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