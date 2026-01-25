Haberler

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'nda Türkiye, Letonya'yı 4-1 yenerek şampiyonayı 5. sırada tamamladı. Güney Kore, şampiyon olduktan sonra 1. Klasman B Grubu'na yükseldi.

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, Letonya'yı 4-1 yendi.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodu Elif Tandoğan ve Kjara Paula Zelubovska'nın karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Mücadelenin ikinci periyodunda Ekin Daş ve Melis Arslan ile 2 gol bulan milliler, karşılaşmanın son periyodunda Melis ile 1 gol daha kaydetti ve maçı 4-1 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı topladığı 6 puanla 5. sırada noktaladı. Letonya ise 7 puanla 3. sırada organizasyonu tamamladı.

Tüm maçlarını kazanan Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu ve zirvede yer aldı. Kazakistan 2. olarak gümüş, Letonya ise elde ettiği 3'üncülük ile bronz madalyaya uzandı. Hollanda da ay-yıldızlı ekiple aynı puanda 4. sırada kendine yer buldu.

Şampiyon olan Güney Kore, 1. Klasman B Grubu'na çıkarken, tüm maçlarını kaybederek son sırada yer alan Yeni Zelanda 2. Klasman B Grubu'na düştü.

A Grubu'ndaki diğer maçlar

Şampiyonada A Grubu'nda bugün 2 maç daha oynandı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Hollanda, Yeni Zelanda'yı 4-0, Güney Kore ise Kazakistan'ı 5-1 yendi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den tansiyonu yükseltecek hamleler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı