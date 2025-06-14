Türkiye U17 Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 48 kiloda Sadık Efe Ateşoğulları, 65 kiloda İsmail Mertkollu ve 110 kiloda Zekeriya Doğan ile serbest stil kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda 48 kiloda Sadık Efe Ateşoğulları, 65 kiloda İsmail Mertkollu ve 110 kiloda Zekeriya Doğan, serbest stilde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Kritik isimler katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.