Türkiye U17 Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda 48 kiloda Sadık Efe Ateşoğulları, 65 kiloda İsmail Mertkollu ve 110 kiloda Zekeriya Doğan, serbest stilde bronz madalyanın sahibi oldu.