U17 Kız Milli Takımı, Japonya'yı 3-0 Geçerek Çeyrek Finalde!

TÜRKİYE U17 Kız Milli Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenleniyor. Türkiye, son 16 turunda Japonya'yı 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setler sonunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı