Türkiye Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

İspanya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentindeki Navarra Arena'da yapılan organizasyonda Türkiye'yi, Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen temsil etti.

Kadınlar bireysel elemelerde elde ettiği 54.110 puanla yarı finale kalan Ecem Nisa Esen, organizasyon tarihinde bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Dünya Şampiyonası'nı Ecem Nisa Esen 23'üncü, Livanur Yalçın ise 32'nci sırada tamamladı. Milli sporcular, kadınlar senkron kategorisinde finale kalamadı.

Kadınlar bireyselde altın madalyayı Çinli Yicheng Hu, gümüş madalyayı Japon Hikaru Mori, bronz madalyayı ise Kanadalı Sophiane Methot kazandı. Kadınlar senkronda Japonya birinci, İngiltere ikinci ve Çin üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şu ifadeleri kullandı:

"Trampolin cimnastiğin 10 yıllık bir mazisi var. Başkanlığımla birlikte trampolinin gelişmesine önem verdim. Daha yeni başlamamıza rağmen çok şükür finaller yapmaya başladık. Artistik cimnastikte ilk madalya 62 yıl sonra gelmişti. 10 yıllık trampolin mazimize bakınca şu an iyiyiz ve daha iyi yerlere geleceğiz. Hemen madalya kazanmak kolay değil. Tabii ki gençlerde çok ciddi başarılarımız var. Gençlerimizin Dünya Şampiyonası da gelecek hafta başlayacak. Onlardan finaller ve madalyalar bekliyoruz. Trampolin cinnastikte ana hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."