Haberler

Türkiye Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ecem Nisa Esen, bireysel elemelerde yarı finale kalarak tarih yazdı. Ecem, organizasyon tarihinde yarı finale kalan ilk Türk sporcu oldu. Kadınlar bireysel kategorisinde 23'üncü, Livanur Yalçın ise 32'nci sırada yer aldı. Türkiye Cimnastik Federasyonu, genç sporcularla gelecekte daha büyük başarılar bekliyor.

İspanya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentindeki Navarra Arena'da yapılan organizasyonda Türkiye'yi, Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen temsil etti.

Kadınlar bireysel elemelerde elde ettiği 54.110 puanla yarı finale kalan Ecem Nisa Esen, organizasyon tarihinde bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Dünya Şampiyonası'nı Ecem Nisa Esen 23'üncü, Livanur Yalçın ise 32'nci sırada tamamladı. Milli sporcular, kadınlar senkron kategorisinde finale kalamadı.

Kadınlar bireyselde altın madalyayı Çinli Yicheng Hu, gümüş madalyayı Japon Hikaru Mori, bronz madalyayı ise Kanadalı Sophiane Methot kazandı. Kadınlar senkronda Japonya birinci, İngiltere ikinci ve Çin üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şu ifadeleri kullandı:

"Trampolin cimnastiğin 10 yıllık bir mazisi var. Başkanlığımla birlikte trampolinin gelişmesine önem verdim. Daha yeni başlamamıza rağmen çok şükür finaller yapmaya başladık. Artistik cimnastikte ilk madalya 62 yıl sonra gelmişti. 10 yıllık trampolin mazimize bakınca şu an iyiyiz ve daha iyi yerlere geleceğiz. Hemen madalya kazanmak kolay değil. Tabii ki gençlerde çok ciddi başarılarımız var. Gençlerimizin Dünya Şampiyonası da gelecek hafta başlayacak. Onlardan finaller ve madalyalar bekliyoruz. Trampolin cinnastikte ana hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.