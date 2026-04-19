Milli Güreşçiler, 2026 Avrupa Şampiyonası İçin Tiran'da Hazır

Avrupa'da 2026 yılının en iyi güreşçileri, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk başkenti Tiran'da düzenlenecek şampiyonada belli olacak. Üç stilde tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye'yi, 30 güreşçi temsil edecek.

KADRODA AVRUPA ŞAMPİYONU 6 MİLLİ GÜREŞÇİ VAR

Tiran kafilesinde yer alan milli güreşçilerden 6'sı daha önce Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Grekoromen stilde yeniden mindere dönen Rıza Kayaalp 12, Kerem Kamal 2, Murat Fırat ise 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Kadınlarda Evin Demirhan Yavuz, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş, Avrupa şampiyonalarında birer kez kürsünün zirvesinde yer aldı.

Serbest güreşte 11 altın madalyayla en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan isim olan Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nın ardından aktif sporu bırakarak Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilmişti. 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Feyzullah Aktürk ise Tiran'daki turnuvada yer almayacak. Son 125kg Türkiye şampiyonu Feyzullah Aktürk aynı tarihlerdeki Cw Enerji Yağlı Güreş Ligi 1'inci Etabı'nda Gaziantep Şahinbey'de güreşmeyi tercih etti. Ağır sıklette 125kg başpehlivan sıkletinde U20 Avrupa Şampiyonu U23 Avrupa ve Dünya 3'üncüsü Hakan Büyükçıngıl mindere çıkacak. Serbest stilde 3 Avrupa 3'üncülüğü elde eden 29 yaşındaki Osman Göçen, takımın en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor.

2025'TE 14 MADALYA

Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan (2025) 14 madalyayla döndü. Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz ile 14 madalya kazandılar. 2025'te Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda 2'ncilik, serbest stilde ise 3'üncülük elde etti. Türkiye'nin organizasyondaki tek altın madalyası, grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'dan geldi.

GEÇEN YILA GÖRE 15 İSİM DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Bratislava'da Türkiye'yi temsil eden 30 milli güreşçiden 15'i Tiran'daki şampiyonanın kadrosunda kendisine yer bulabildi. Geçen yıla göre milli takımın kadrosunda grekoromende 7, serbest stilde 6, kadınlarda ise 2 değişim yaşandı.

Grekoromende Kerem Kamal, Murat Fırat ve Ahmet Yılmaz, serbest stilde Emrah Ormanoğlu, Okan Tahtacı, Osman Göçen ve Hakan Büyükçıngıl, kadınlarda da Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Tuba Demir, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Bediha Gün, Beyza Nur Akkui, Nesrin Baş ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl da milli formayı giyecek.

RIZA KAYAALP, TİRAN'DA TARİHE GEÇMEK İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması durumunda, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak ve bunu başaran ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdıracak. Rıza, 12 kez ile en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor.

KADIN MİLİLER TAKIM HALİNDE ŞAMPİYONLUĞA ADAY

İyi bir jenerasyon yakalayan Kadın Güreş Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda takım 1'inciliği için favoriler arasında yer alıyor.

Geçen yıl 10 sıkletin 9'unda madalya maçı oynayan kadın milliler; 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanma başarısı gösterdi. Türkiye, böylece bir Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda en fazla madalya sayısına ulaştı. Kadın milli güreşçiler, şampiyona tarihinde ilk kez 5 sıklette final maçı yaptı. Bu yıl altın madalya şanssızlığını kırmaya çalışacak milliler, takım halinde 2022'nin ardından yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almayı hedefliyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE MİLLİLERDEN 385 MADALYA

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 120 altın, 104 gümüş ve 161 bronz olmak üzere toplamda 385 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı