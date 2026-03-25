Türkiye Tenis Federasyonundan uluslararası turnuvaların iptaliyle ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Tenis Federasyonu, Orta Doğu’daki güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edilen uluslararası tenis turnuvalarının yerine alternatif organizasyonlar düzenlemek için ITF ve TE ile görüşmelere devam etmektedir.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edilen Türkiye'deki uluslararası turnuvaların yerine alternatif organizasyonlar düzenlenmesine ilişkin Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Avrupa Tenis Birliği (TE) ile temas halinde olunduğunu belirtti.

TTF, mart ve nisan aylarında Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bazı uluslararası turnuvaların iptal edilmesi sonrası tenis kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yayımladı.

Federasyonun açıklamasında "Türkiye'de uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesine engel teşkil eden herhangi bir resmi kısıtlama veya yasak bulunmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Ülkemiz, güçlü organizasyon altyapısı ve tecrübesi sayesinde uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Bununla birlikte alınan bu kararların sporcularımızın uluslararası müsabaka imkanları ve kulüplerimizin planlamaları üzerinde bazı etkileri olmuştur." denildi.

Ayrıca "TTF olarak söz konusu kararların ITF ve TE tarafından sporcuların refahı gözetilerek alındığını kabul etmekle birlikte iptallerin gerçekleşmeye başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana ITF ve TE ile temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda iptal edilen turnuvaların yerine alternatif organizasyon imkanları ve farklı müsabaka fırsatları oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
