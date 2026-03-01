Haberler

Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevresindeki gelişmeler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan milli sporcular ve hakemlerle iletişim kurarak durum değerlendirmesi yaptı ve geri dönüş için çabalarını sürdürüyor.

Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcu ve hakemlerle ilgili açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvalar için bölgede bulunan sporcular Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ile ekipleri ve hakem Toygar Alagöz ile hızlı şekilde iletişime geçilmiştir. Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Katar ve Abu Dabi büyükelçiliklerinin en üst seviyedeki destek ve koordinasyonuyla ekiplerimiz Dubai'ye yaklaşık bir saat mesafedeki Fujairah'ta bulunmaktadır. Federasyonumuz dün akşamdan bu yana ekiplerle düzenli olarak iletişim içerisindedir. En yakın fırsatta ekiplerimizin ülkemize geri dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine destekleri için müteşekkiriz."

Açıklamada sporcuların kulüpleri Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ile Enka Spor Kulübü yetkilileriyle de bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de