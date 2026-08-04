Haberler

Milli Tekvandocular Çanakkale'de Kampta

Milli Tekvandocular Çanakkale'de Kampta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı, Çanakkale'de hazırlık kampına başladı. Güney Kore'de 16-20 Eylül'de yapılacak şampiyona öncesi sporcular yoğun antrenman programıyla çalışıyor.

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın hazırlık kampı Çanakkale'de başladı.

Güney Kore'de 16-20 Eylül arasında düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak Türkiye Tekvando Milli Takımı hazırlıkları Çanakkale'de sürdürüyor.

Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'ndeki kampta sporcular çalışmalarını yoğun antrenman programı çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

15 yıla hüküm giyen firari kadın, operasyonla yakalandı
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim