Milli Tekvandocular Çanakkale'de Kampta
Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı, Çanakkale'de hazırlık kampına başladı. Güney Kore'de 16-20 Eylül'de yapılacak şampiyona öncesi sporcular yoğun antrenman programıyla çalışıyor.
Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın hazırlık kampı Çanakkale'de başladı.
Güney Kore'de 16-20 Eylül arasında düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak Türkiye Tekvando Milli Takımı hazırlıkları Çanakkale'de sürdürüyor.
Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'ndeki kampta sporcular çalışmalarını yoğun antrenman programı çerçevesinde gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA