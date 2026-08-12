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Milli Takım Çanakkale'de Kampta

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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Kanada'daki Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kampına Çanakkale'de başladı. Çalışmalar, başantrenör Can Aksu yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde sürüyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Çanakkale'de başladı.

Kanada'da 9-19 Eylül'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, hazırlıklarını Çanakkale'de sürdürüyor.

Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'ndeki kampta sporcular, çalışmalarını başantrenör Can Aksu yönetiminde gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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