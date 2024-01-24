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Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda DEPSAŞ Enerji Sporcuları Başarılı Oldu

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Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Muğla Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirildi. DEPSAŞ Enerji sporcuları İbrahim Öter ve Hamza Ali Aydoğdu finalde karşılaştı. İbrahim Öter Türkiye şampiyonu olurken, Hamza Ali Aydoğdu ikinci oldu. Rüveyda Nur Evin ve Ayselnur Sağlık ise üçüncülük elde etti. Sporcular, Turkish Open'da Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 17-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Muğla Menteşe Spor Salonunda 70 ilden gelen 571 kulüpten yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükler kategorisinde erkekler 63 kilogram finalinde DEPSAŞ Enerji sporcularından İbrahim Öter Türkiye şampiyonu ve Hamza Ali Aydoğdu Türkiye ikincisi olurken, Rüveyda Nur Evin 49 kilogram ve Ayselnur Sağlık +73 kilogram kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada başarı gösteren söz konusu sporcular, 08-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Turkish Open'da Türkiye'yi temsil edecek.

DEPSAŞ Enerji sporcuları finalde karşılaştı

Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 70 ilden gelen 571 kulüp ve yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Beş gün boyunca süren çekişmeli müsabakalarda, erkekler 63 kilogram kategorisinde DEPSAŞ Enerji'nin sporcuları İbrahim Öter ve Hamza Ali Aydoğdu finalde karşılaştı. Final maçında galip gelen İbrahim Öter, Türkiye Şampiyonu unvanını kazanırken, Hamza Ali Aydoğdu Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Turkish Open'da Türkiye'yi temsil edecek

Kulüp sporcularından 49 kilo kategorisinde yarışan Rüveyda Nur Evin, Türkiye Taekwondo Şampiyonasında üçüncülük elde ederek madalya kazandı. Aynı şampiyonada +73 kilogram kategorisinde mücadele eden Ayselnur Sağlık ise üçüncülük madalyası aldı. İbrahim Öter, Hamza Ali Aydoğdu, Rüveyda Nur Evin ve Ayselnur Sağlık, bu başarıları ile 08-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Turkish Open) ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

"Takım için olumlu geçti"

Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEPSAŞ Enerji Sportif Direktörü Mehmet İpek, Türkiye Taekwondo Şampiyonasının takım için olumlu geçtiğini ifade etti. Sporcuların azimli ve istikrarlı çalışmalarıyla elde ettikleri başarıları kutlayan İpek, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkürlerini iletirken dereceye giren sporcuları tebrik etti. Beş gün süren şampiyona, izleyicileri etkileyen performanslar ve renkli görüntülerle sona erdi. Şampiyona süresince yapılan ödül törenlerinde, başarılı sporcular ödüllerini aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayselnur Sağlık Türkiye Turnuva Spor Güncel Haberler

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