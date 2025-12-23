Haberler

Türkiye Sutopu U16 Milli Takımlarından Avrupa Şampiyonalarında 'Mavi Bayrak' gururu

Türkiye Sutopu U16 Milli Takımlarından Avrupa Şampiyonalarında 'Mavi Bayrak' gururu
Türkiye Sutopu Federasyonu, İstanbul'da düzenlenen U16 Kadınlar ve U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonaları'nda sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla ALTIN Sertifika almaya hak kazandı ve Mavi Dalga Bayrağı kullanım hakkını elde etti.

SUTOPU U16 milli takımları, Avrupa Şampiyonalarında Mavi Bayrak gururu yaşattı.

Türkiye Sutopu Federasyonu, İstanbul'da düzenlenen U16 Kadınlar ve U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonaları organizasyonlarında, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Federasyon, şampiyonalar boyunca çevresel, sosyal ve organizasyonel sorumluluklara olan güçlü bağlılığı sayesinde, European Aquatics Sürdürülebilirlik Şartı kapsamında en üst seviye olan ALTIN (GOLD) Sertifika almaya hak kazandı.

Bu önemli başarıyla birlikte Türkiye Sutopu Federasyonu, European Aquatics onaylı 'Mavi Dalga Bayrağı (Blue Wave Flag)' kullanım hakkını da elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Genç sporcuların gelişimini merkeze alan yaklaşımımız ile sürdürülebilirlik bilincini sporun ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve uluslararası organizasyonlarda örnek uygulamalarla yer almayı kararlılıkla sürdürmek istiyoruz." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
