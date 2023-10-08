Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de sona erdi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi. Şampiyonaya 36 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya 36 sporcu katıldı.

Sporcular, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, gazetecilere, Fethiye'de birçok kez motokros şampiyonası yapıldığını ve ilk kez süper enduro şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Yarışların güzel bir hava ve parkurda yapıldığını anlatan Baysan, şampiyonların belirlendiği son ayak yarışlarının sorunsuz tamamlandığını kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yarışın hem spora hem de ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

İlçede birbirinden değerli sporcuları ağırladıklarını ifade eden Karaca, "Fethiyeli 6 sporcunun yarışlara katılıp, iyi dereceler elde etmesi de bizleri gururlandırıyor. Dünya şampiyonasını Fethiye'de yapabilmek için de bütün çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Süper Enduro GP ve prestij kategorisinde Rafet Karakuş, gençlerde Mert Koç, ustada Aykut Kızıltan, veteranda Recep Bahadır Çaktı ve hobi kategorisinde Gökhan Gökçe, Türkiye şampiyonu oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.