Türkiye, Spor Diplomasisi Vizyonuyla Büyük Organizasyonlara Ev Sahipliği Yapmaya Devam Ediyor

Avrupa Olimpiyat Komitesi 52'nci Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmanın Türkiye'nin çoktandır devam eden bir geleneği olduğunu vurgulayarak, "Bu geleneği daha sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam ettirmek için zengin ve çok boyutlu bir spor diplomasisi vizyonu geliştirdik. Türkiye, sporda organizasyon kapasitesi ve altyapı gelişimi bakımından son 22 yılda kat ettiği ilerlemeyle birlikte büyük organizasyonlar ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının yolunu açmıştır" dedi.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da başladı. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genel kurul temsilcilerine seslendi.

"SPORUN TÜRKİYE'DE GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Türkiye'nin Olimpiyat ruhunun geliştirilmesi için önemli çaba sarf ettiğini kaydeden Bak, "Uluslararası iş birliğini spor politikalarımızın merkezine yerleştirme vizyonuna sahibiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, milli spor federasyonları ve uluslararası paydaşlarla güçlü bir iş birliğini öncelik belirleyen politikalar uyguluyoruz. Sporun Türkiye'de gelişiminin ve uluslararası standartlara uyumlaştırılmasının teşvik edilmesi için birçok önemli adımlar attık. İlgili spor anlaşmaları ve Avrupa Spor Şartına katkımız ile birlikte EPAS (Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar iş birliğimizin önemli çıktılarıdır. Benzer şekilde, Avrupa'nın önemli bir role ve etkiye sahip olduğu WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) ile olan güçlü iş birliğimizi sürdürmekteyiz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin temsilcisi olarak WADA Kurucular Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olan iş birliğimizin istikrarlı bir şekilde gelişmesinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu noktada mülteci gençlerin spor aracılığıyla sosyal uyumunu güçlendirmek için 2019 yılından beri Olimpik Mülteci Vakfı ile birlikte uygulamakta olduğumuz projeye değinmeden geçemeyeceğim. Proje, Olimpik Mülteci Vakfının spor aracılığıyla sosyal uyumu desteklediği ilk proje olması bakımından özel bir öneme sahiptir. Bu iş birliğinin ve sunduğu katkıların güçlü bir şekilde gelişeceğine inanıyorum" dedi.

"ZENGİN VE ÇOK BOYUTLU BİR SPOR DİPLOMASİSİ VİZYONU GELİŞTİRDİK"

Türkiye'nin gerçekleştirdiği organizasyonlara da dikkat çeken Bakan Bak, "Türkiye, 2022 yılında dünya genelinde 50'den fazla ülkeden binlerce sporcu ve yetkilinin katılımıyla İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Göçebe Oyunları gibi birçok önemli spor organizasyonu düzenlemiştir. Bakanlığımız geçtiğimiz yılın ekim ayında Antalya'da, Avrupa Bakanlıkları ve uluslararası spor organizasyonlarından en üst düzey katılımla 17. Avrupa Konseyi Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nı düzenlemiştir. Ülkemizin uluslararası iş birliği iradesinin göstergesi olarak Macolin Sözleşmesi'ni imzaladık. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da uluslararası arenada önemli spor etkinlikleri düzenleyebildik. Bildiğiniz üzere UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na İstanbul'da, Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'na Antalya'da ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na Balıkesir'de ev sahipliği yaptık. Büyük spor organizasyonları düzenlemek ülkemizin çoktandır devam eden bir geleneğidir. Bu geleneği daha sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam ettirmek için zengin ve çok boyutlu bir spor diplomasisi vizyonu geliştirdik. Türkiye, sporda organizasyon kapasitesi ve altyapı gelişimi bakımından son 22 yılda kat ettiği ilerlemeyle birlikte büyük organizasyonlar ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının yolunu açmıştır" diye konuştu.

"PARİS 2024 İÇİN HAZIRLIK SÜREÇLERİNİ UYGULUYORUZ"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da dikkat çeken Bak, "Fransa'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile birlikte Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı en iyi şekilde düzenleyeceğine kalpten inanmaktayım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de spor federasyonlarımız ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlık süreçlerini uygulamaktayız. Paris Olimpiyat Oyunları, olimpiyat tarihimiz bakımından bizler için özel anlam taşımaktadır. 1924 yılında düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin katılım sağladığı ilk Olimpiyat Oyunlarıdır. Bu nedenle 100 yılın ardından Paris'te düzenlenecek olan oyunlar için farklı bir motivasyona ve heyecana sahibiz. Paris Olimpiyat Oyunlarını, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, spor bakımından yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Avrupa'nın önemli spor otoritelerini; kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği İstanbul'da ağırlamaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.